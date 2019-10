Bairros Pinheiro Torres e Pasteleira com videovigilância

Miguel Amorim Hoje às 02:00, atualizado às 09:12 Facebook

Os bairros do Porto vão ser abrangidos por 90 novas câmaras de videovigilância. As câmaras vão controlar o trânsito, mas podem ter mais funções.

Até ao final do ano, a Câmara do Porto vai instalar 90 novas câmaras de videovigilância, incluindo uma dezena em Pinheiro Torres e na Pasteleira Nova, dois dos bairros que foram alvo de uma megaoperação da PSP no combate ao tráfico de droga e da qual resultaram detenções e a apreensão de estupefacientes, armas e dinheiro.

A par desta medida, a Autarquia anunciou que serão abertos novos arruamentos naquela zona da cidade.