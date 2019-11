Ontem às 22:57 Facebook

A baixa do Porto voltou a ter uma falha de energia, na noite desta quinta-feira, depois de uma outra ter causado, durante a manhã, fortes constrangimentos na circulação do metro.

A falha ocorreu depois das 22 horas e a previsão é de que a energia volte às 23.30 horas.

Na manhã desta quinta-feira, a circulação do metro fez-se apenas por uma via entre as estações da Trindade e de Campanhã, devido a outra falha, entre as 8 e as 8.50 horas.