Baixa do Porto foi moldada na casa de Marques da Silva

Diante do jardim do Marquês paira uma aura de mistério sobre os dois edifícios que rematam a Praça, na confluência com a Rua de Latino Coelho, para onde se espreguiça o granítico palacete rosa-pastel que vive imponente e quase no anonimato, se as tímidas placas negras nas duas frentes da propriedade não nos dissessem que estamos perante a Fundação Marques da Silva, o arquiteto que moldou a Baixa do Porto.

Ao lado, com parte do jardim de permeio, num diálogo estético ambíguo, o traçado da casa-ateliê de José Marques da Silva também não passa despercebido, apesar de lhe ter sido colado um prédio de volumetria desproporcional.

Constituída em 2009, pela Universidade do Porto (UP), a Fundação Instituto Marques da Silva só abriria as portas ao grande público no final de 2020, mas, sem que se adivinhasse, já antes ali se fazia um portentoso trabalho para conseguir acolher acervos de vários arquitetos - de desenhos e documentos escritos até maquetas -, preservá-los, classificá-los e torná-los acessíveis a quem os estuda.