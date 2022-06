Balões carregados de desejos encheram céus do Porto numa noite de regresso à folia

Portuenses ajudaram turistas a lançar balões e houve ainda quem fizesse novas amizades. Marcelo Rebelo de Sousa festejou na Invicta, onde a festa do santo popular "é mais forte".

Já ia bem alto, mas o olhar de Sheila Schoenbeck não se desviou do balão. Suspirou e pediu um desejo. Qual foi não sabemos. Se nos dissesse, não se realizaria, justificou. A alemã, de 40 anos, está no Porto, com a família, pela primeira vez. A estrearem-se na noite de São João, não podia faltar o balão. Mas como lançá-lo? "Vamos ajudá-los, anda", ouve-se de um grupo de portugueses no meio da multidão que descia a Sé.

Miguel Simões, "o mestre", como lhe chamam os amigos, revela o segredo: "Primeiro é preciso acreditar que ele sobe. Depois, muita paciência e mantê-lo próximo ao chão para não entrar ar frio".