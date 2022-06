Balões fecham aeroporto na noite de S. João

O espaço aéreo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, vai estar encerrado temporariamente na noite desta quinta-feira, por causa do lançamento dos tradicionais balões de S. João.

A medida volta a ser aplicada este ano, depois de um interregno por conta da pandemia.

Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, com condições meteorológicas adversas, o lançamento dos balões de mecha acesa não estará proibido, garantiu ao JN, o presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto, Marco Martins, pedindo, ainda assim, "cautela no momento de lançamento dos balões".