Banco Alimentar do Porto conseguiu 328 toneladas de bens

Beatriz Guerra Hoje às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram angariadas 328 toneladas de bens na campanha de recolha promovida pelo Banco Alimentar do Porto durante o fim de semana.

Os produtos mais doados foram leite (67 toneladas), arroz (75 toneladas), massa (79 toneladas), leguminosas em conserva (23 toneladas) e bolachas (17 toneladas).

A 55º edição da iniciativa teve o apoio de cinco mil voluntários que estiveram presentes em 350 super e hipermercados e trabalharam na triagem e armazenamento dos bens doados.

PUB

Bárbara Barros, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, refere que "esta campanha de recolha de alimentos teve uma extraordinária adesão, tendo mesmo atingido um valor recorde de doações, no que diz respeito às campanhas realizadas no mês de maio".

Citada em comunicado da instituição, acrescenta ainda que graças à solidariedade de milhares de portugueses, será possível continuar "a dar resposta a todos os pedidos de ajuda que chegam de cada vez mais pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade".

O Banco Alimentar do Porto auxilia cerca de 58 mil pessoas e os produtos serão distribuídos por mais de 300 instituições.