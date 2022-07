Banco Alimentar: há menos donativos mas cabazes são mais pesados

Até maio, Banco Alimentar do Porto distribuiu 700 toneladas de alimentos. Apoio mensal para as famílias mais que duplicou em três anos, passando de oito para 18 quilos.

Desde o início do ano que o Banco Alimentar Contra a Fome do Porto tem recebido menos doações de bens. Até maio, a instituição recebeu 700 toneladas de comida, o que representa uma descida de 20% face ao período análogo do ano passado. Ainda assim, António Cândido Silva, presidente da instituição, destacou o facto de "apesar da situação frágil" que atravessamos, "o cabaz mensal que é distribuído tem vindo a aumentar ".

"Em 2019, o cabaz pesava entre 7 a 8 quilos, em 2020, entre 10 e onze, no ano passado já chegava aos 14 e este ano pesa 18", referiu o responsável, ontem de manhã, no dia em que a instituição homenageou o empresário Mário Ferreira.