Banco de Leite do Norte "exportou" leite para prematuros pela primeira vez

Dois gémeos prematuros internados no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foram os primeiros a receber leite enviado para fora pelo Banco de Leite Humano do Norte, instalado no Hospital S. João, no Porto.

"Pela primeira vez, o leite recolhido no Banco de Leite Humano do Norte (BLHN) sediado no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) já começou a ser enviado para fora deste hospital, dando assim cumprimento ao seu objetivo de distribuição do leite humano por todos os bebés prematuros da zona norte do país", informou a instituição, em comunicado.

"Neste caso concreto, os primeiros bebés, fora do CHUSJ, a receber este leite doado são dois gémeos prematuros internados no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Como programado, outros hospitais do SNS estão já preparados para receber leite do BLHN, dando vida à concretização do projeto numa rede sinérgica", acrescentou.

O Banco de Leite está no Hospital S. João desde 2022, "com o propósito de disponibilizar, com toda a segurança, o melhor alimento para os bebés mais frágeis internados em Unidades de Neonatologia do norte de Portugal".