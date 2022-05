Banco vende shopping La Vie e há já lojas a fechar

Lara Torrado e João Nogueira com Miguel Amorim Hoje às 08:19 Facebook

Caixa Geral de Depósitos, dona do centro comercial no Porto, confirma venda e diz que só falta escritura. Imóvel na Rua de Fernandes Tomás deverá ser para escritórios.

O Centro Comercial La Vie, na Rua de Fernandes Tomás, no Porto, está em processo de venda. Só falta a escritura, segundo avança a Caixa Geral de Depósitos, que é a proprietária do imóvel. Vários lojistas já saíram e outros estão em vias de o fazer, pois os contratos não estão a ser renovados, embora alguns comerciantes digam estar salvaguardados. A empresa Widerproperty, que trata da gestão do shopping, nada diz sobre o futuro, mas o JN sabe que o imóvel deverá ser aproveitado para escritórios.

Por parte da Caixa Geral de Depósitos é referido que "o La Vie esteve num processo organizado de venda" e que "está a ser ultimada a escritura". Quanto aos contornos do negócio, valores e comprador, nada é revelado: "Até a venda ser efetivada, o processo é reservado às partes". Em relação aos lojistas, é adiantado que o banco "tem estado em contacto permanente com os mesmos e todas as opções tomadas foram objeto de aceitação escrita".