Bancos retirados de largo no Porto a pedido da população

A Câmara retirou os bancos públicos do Largo Alberto Pimentel, em Cedofeita, a pedido dos moradores, para evitar ajuntamentos no período noturno. Em causa está o botelhão e o consumo de álcool na via pública.

A retirada dos bancos tinha merecido manifestações de desagrados na semana passada. Na reunião de Câmara desta terça-feira, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, questionou o presidente da Autarquia sobre o desaparecimento dos bancos públicos do Largo Alberto Pimentel, em Cedofeita.

Rui Moreira explicou que a retirada dos bancos "foi solicitada pela população" para evitar ajuntamentos durante a noite, devido ao botelhão e ao consumo de bebidas alcoólicas na rua.

"Quando o Governo perceber que há aqui um problema e que é necessário proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, pode ser que os bancos voltem", frisou o autarca.