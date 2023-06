Hermana Cruz Hoje às 21:01 Facebook

A bandeira da cidade do Porto do séc. XIX vai ser restaurada. O anúncio foi feito pelo diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas, Jorge Sobrado, durante um debate, este sábado, no Museu Romântico.

O debate sobre a "Bandeira da Cidade do Século XIX. O estandarte da cidade e os seus usos" era inserido nas Conversas do Porto, retomadas em março, conforme enfatizou o diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas, Jorge Sobrado, para fazer "justiça à memória e ao legado" do seu fundador: o falecido vereador da Cultura da Câmara do Porto, Paulo Cunha e Silva.

Mas, pela primeira vez, a Conversa não contou com o objeto. "O estandarte não está presente. Está numa condição de enorme fragilidade e algumas partes estão degradadas", justificou Jorge Sobrado, revelando, contudo, que acabara de ter a confirmação do Arquivo Histórico do Porto de que a bandeira da época "oitocentista" vai ser restaurada.

Na sessão, que decorreu, este sábado, no Museu Romântico, os participantes foram convidados a viajar até ao "Porto de Oitocentos" para desvendarem os mistérios por trás dessa bandeira que, segundo o historiador Joel Cleto, remonta a 13 de maio de 1813, tendo sido usada até 1837.

Trata-se de uma bandeira "ricamente bordada a seda e fio de ouro sobre damasco vermelho", ostentando "num dos lados o escudo das armas nacionais" e do outro "as armas do Porto, com a grã-cruz e colar da Ordem Militar da Torre e Espada, a mais importante Ordem Honorífica portuguesa, atribuída em 1833 por D. Pedro IV.

"Esta foi a bandeira que a rainha bordou", enfatizou o historiador Germano Silva, referindo-se à lenda segundo a qual terá sido bordada por D. Maria II.

De acordo com Joel Cleto, a bandeira marca a passagem do Porto de "cidade virgem" (por ter desde a Idade Média, a Virgem Maria como padroeira) para "cidade invicta", graças aos pormenores mandados colocar nas armas da cidade por D. Pedro VI, "para agradecer o papel do Porto contra as invasões francesas".

Durante a conversa, moderada pela diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso, também foi abordado o pormenor das duas colunas que ladeiam Nossa Senhora. "A partir de 1813, o rei mandou colocar dois braços nas torres: um com a bandeira nacional e outro com uma espada", revelou Joel Cleto, explicando ainda que foi, também nessa altura, que foi "acrescentado o colar da Ordem Militar da Torre e Espada".

"As bandeiras foram-se modificando mas foram sempre o pendão da cidade", vincou Germano Silva, falando sobre a eventualidade de uma das torres ser a Porta da Vandoma, uma das principais entradas da cidade na época. Já, segundo Joel Cleto, há historiadores que acreditam que as torres podem ser da catedral da cidade.