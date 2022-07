Banhos na praia de Gondárem voltam a ser autorizados

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

A situação que levou à interdição de banhos na praia de Gondarém, no concelho do Porto, está "totalmente normalizada", adiantou hoje a Câmara do Porto.

Em resposta à Lusa, a autarquia afirmou que a última avaliação à qualidade da água revelou "para todos os parâmetros microbiológicos a excelência da qualidade da água balnear".

Face aos resultados, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) levantou "de imediato" as restrições impostas desde a tarde de quarta-feira, nomeadamente a interdição a banhos.

"A Águas e Energia do Porto refere que, em conformidade com o procedimento instituído na empresa, foram analisados todos os pontos críticos das redes de drenagem na área envolvente à praia de Gondarém, não tendo sido detetada qualquer desconformidade que justifique a degradação da qualidade da água", salienta a câmara, acrescentando que em causa esteve um "episódio pontual de poluição com origem externa à área de atuação" da empresa municipal.

"Todas as pessoas que frequentam a praia de Gondarém podem, assim, voltar a desfrutar de toda a qualidade e segurança que o espaço oferece, sem qualquer restrição no que respeita à ida a banhos", acrescenta.

Na praia de Gondarém, no Porto, os banhos estavam desaconselhados desde a tarde de quarta-feira, depois de uma análise da qualidade da água da APA ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.

Após ter recebido a informação da APA, o capitão do Porto do Douro deu instruções para que a bandeira vermelha fosse hasteada e colocados avisos nos acessos à praia.

A ação foi articulada entre a Capitania do Porto do Douro, a APA, a Câmara Municipal do Porto e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), referiu a Autoridade Marítima Nacional (AMN) numa nota publicada na sua página oficial.