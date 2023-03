Bar flutuante "Porto Rio" chega ao estaleiro no Marco de Canaveses

JN/Agências Hoje às 18:37 Facebook

A embarcação Gandufe, que albergou o bar flutuante Porto Rio, localizado no Cais do Ouro, no Porto, já foi retirado do local e chegou, esta terça-feira, aos estaleiros em Várzea do Douro, no Marco de Canaveses, divulgou a administração portuária.

De acordo com um comunicado enviado hoje pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), "a degradada embarcação chegou esta manhã ao estaleiro da INERSEL S.A., em Várzea do Douro", no concelho do Marco de Canaveses (distrito do Porto).

"A empresa proprietária do barco onde funcionou o bar Porto Rio, fundeado em Lordelo do Ouro [Porto], procedeu à retirada da embarcação, como havia ficado estabelecido", segundo a APDL.

De acordo com a administração, que gere a Via Navegável do Douro, "a operação de reboque do Gandufe que teve início ontem [segunda-feira], foi acompanhada pela APDL e Autoridade Marítima, tendo ocorrido sem qualquer constrangimento".

"O próximo passo será a retirada das estacas do local", refere a APDL, que já tinha "notificado a proprietária da embarcação para a retirada da mesma, tendo em conta não existir qualquer licença para continuar a atividade".

Segundo a administração portuária, agora liderada por João Neves, "a operação ficou a aguardar a abertura das eclusas e a estabilização das condições meteorológicas e hidrográficas, tendo sido agora possível e com sucesso realizar a operação".