Bar flutuante Porto Rio notificado para sair da água

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) confirmou que dono da embarcação já foi notificado de que não pode continuar atividade.

Todo grafitado e a degradar-se, o barco onde chegou a funcionar o bar flutuante Porto Rio, continua na água, junto ao Cais da Arrábida, no Porto. Questionada pelo JN, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esclareceu que "notificou o titular da embarcação para proceder à sua retirada, tendo em conta que a mesma não detém qualquer licença para continuar a atividade".

Em 2014, o Porto Rio era o único dos três bares flutuantes que estava em bom estado de conservação.

Em março desse ano, o passadiço partiu-se, tendo provocado 11 feridos ligeiros e deixado isolados dentro do bar mais de 200 pessoas, que depois foram resgatadas.

Mas logo no mesmo mês a estrutura foi reparada, tendo sido preciso utilizar uma grua para conseguir retirar da água a passagem, feita de ferro e madeira.

Foi também em maio de 2014 que a plataforma do bar Maré Alta acabou rebocada do rio, mantendo-se debaixo de água o que restava da barcaça do antigo bar flutuante Zoo Lounge.

Na altura, um monte de sucata à deriva, junto ao cais de Lordelo do Ouro, motivou queixas por parte dos pequenos pescadores do Douro. Só no ano seguinte, é que o barco foi desmantelado.