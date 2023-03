Bar flutuante "Porto Rio" rebocado para estaleiro por ordem da APDL

Desde esta segunda-feira que o antigo bar flutuante "Porto Rio" deixou de fazer parte da paisagem do rio Douro, junto aos Cais da Arrábida, no Porto, onde a plataforma estava atracada.

Segundo fonte da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), a embarcação, que se chama Gandufe, está a ser levada para o estaleiro em Várzea do Douro, onde a plataforma será desmantelada.

Em outubro, perante o estado de aparente abandono do bar, grafitado e a degradar-se, a APDL esclareceu o JN que já havia "notificado o titular da embarcação para proceder à sua retirada", tendo em conta que a mesma não detinha "qualquer licença para continuar a atividade".