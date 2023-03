Barbearias de antanho que se mantêm de porta aberta no Porto

O JN visitou as barbearias tradicionais do Porto e encontrou aquela que pode ser a mais antiga do país. Apesar da idade, proprietários recusam largar a tesoura e a navalha

O JN foi ao barbeiro. Assim, sem tirar nem pôr, visitámos as casas tradicionais da cidade do Porto e descobrimos uma que, muito provavelmente, é a mais antiga do país. Mas já lá iremos. Conversámos com os profissionais e até ficámos a saber que num desses estabelecimentos há versos e rimas que se soltam à medida que a tesoura avança sobre o cabelo do cliente. Umas mais preservadas do que outras, estas barbearias são lugares com histórias escritas em milhares de gestos repetidos por mãos ainda firmes.