Bebé de três meses morre em casa

Um bebé, com três meses, morreu na manhã desta sexta-feira, por causas ainda por apurar, no Porto. A criança encontrava-se em casa com os pais.

O alerta foi dado, cerca das 8.45 horas para a Rua de Antero Quental, perto do cruzamento com a Rua do Campo Lindo.

Para o local seguiu uma equipa médica do INEM, que não conseguiu reverter a paragem cardiorrespiratória em que o bebé se encontrava e o óbito acabou por ser declarado no local.

Presentes estiveram, também, os Bombeiros Voluntários Portuenses e a PSP, que ainda se encontra na habitação.