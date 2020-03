Bebé em coma. Pais acusam médica do S. João

Marta Neves Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Santiago, um bebé de dois anos e três meses, que está há 11 dias internado no S. João, no Porto, corre risco de vida.

A criança deu entrada na Urgência Pediátrica, no dia 24 de fevereiro, com "uma suposta virose", contou ao JN a mãe, Vânia Magalhães. Todavia, mais de uma semana depois, o menino está em coma induzido, segundo os pais provocada por "um erro médico".

Contactada pelo JN, fonte do Hospital de S. João confirmou que a criança "mantém um estado clínico reservado", mas ao contrário da acusação dos pais, aponta a médica em causa apenas "reforçou o oxigénio". "A equipa clínica está completamente empenhada no tratamento do menino. Os cuidados de saúde que o doente está a receber são extremamente complexos e exigentes", sublinha o S. João.

Vânia diz que não tem dúvidas de que o estado de saúde do filho "só se agravou após ter saído da sala de observações da Urgência para o Joãozinho". "No dia 27, o Santiago continuava com febre (com 39º), mas estava estável. Tanto que a indicação que tínhamos era que ficaria internado só uma semana. Foi quando um médico nos disse que o regulamento do hospital não permitia que o menino estivesse mais tempo na sala de Observações e comunicou que havia uma vaga no Joãozinho", referiu.

"Ficou roxo"

Nesse mesmo dia, e já na Pediatria, "uma médica disse que ia reavaliar o estado do Santiago, tendo-lhe tirado o antibiótico e deixado apenas com corticoides e Ben-u-ron", recorda Vânia. Segundo a mãe, "foi ao fim de três dias que aconteceu a negligência médica gravíssima que levou ao estado em que o Santiago está".

"A médica desligou o oxigénio do menino e ele ficou roxo. A sorte foi ter aparecido uma enfermeira que, apercebendo-se da situação, atuou logo", frisou Vânia.

Certo é que "não durou uma hora até a criança ser transferida de novo para a sala de Observações e, logo depois, para os Cuidados Intensivos", relatou o pai de Santiago, José Ribeiro, revoltado com o facto "de em três dias terem posto um ser tão inofensivo em coma".

Estado de saúde piorou

Vânia foi chamada "com urgência ao hospital", porque o estado do filho tinha piorado. "Quero que seja feita justiça, para que outros pais não passem pela aflição que estamos a passar", desabafou. Só anteontem chegarem os resultados das análises que confirmaram que a pneumonia de Santiago é provocada pelo vírus proveniente da gripe A.

Os pais já pediram, através de uma advogada, esclarecimentos ao hospital, não tendo obtido ainda resposta. O próximo passo poderá ser uma queixa no Departamento de Instrução e Ação Penal do Porto.

Fonte do Hospital de S. João referiu que o menino está internado "por quadro de infeção respiratória, tendo a evolução clínica sido no sentido de um agravamento progressivo", confirmando-se "o diagnóstico de pneumonia vírica a Influenzae A (H1)".

Do mesmo modo, explicou que por "o quadro clínico ter evoluído para insuficiência respiratória" houve necessidade de admitir Santiago nos Cuidados Intensivos. Inclusive foi colocado em ECMO, "uma técnica que substitui a função do pulmão na oxigenação do sangue através de uma máquina de circulação extracorporal".