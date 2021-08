Bebiana Cunha: "O PAN quer que Porto tenha uma presidente no feminino"

Alfredo Teixeira Hoje às 09:57 Facebook

Bebiana Cunha volta a ser a candidata do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à Câmara do Porto depois de ter encabeçado a lista do partido nas autárquicas de 2017. A parlamentar e psicóloga defende que a cidade deve ter, "pela primeira vez, uma presidente no feminino".

Que propostas tem o PAN para o Porto?

O PAN propõe ao Porto uma visão de médio e de longo prazo, com políticas responsáveis, capazes de responder às necessidades das pessoas, que se coloquem ao lado dos moradores, da economia local, do ambiente e do tratamento digno dos animais. A Câmara deve promover e aplaudir as iniciativas cidadãs. Veja-se, por exemplo, as petições para a preservação da estação Porto-Boavista ou do jardim ferroviário, ou a dos moradores da Travessa Régulo Magauanha que reivindicam, e bem, por um espaço verde de proximidade.