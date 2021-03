Biblioteca do Marquês reabriu sem livros mas ao som de uma rádio

Alfredo Teixeira Hoje às 16:57 Facebook

Os sons invadiram o Jardim do Marquês e, esta manhã, eram muitos os olhares curiosos direcionados para o pequeno edifício da Biblioteca Popular de Pedro Ivo que reabriu restaurada, agora sem livros mas com um programa-piloto que integra várias áreas disciplinares para testar que tipo de diferentes usos esta biblioteca pode ter, sempre em ligação com a memória que os portuenses têm do espaço.

Nela está a funcionar a Rádio Estação do Museu da Cidade, projeto nómada e que durante um período de um mês e meio vai ocupar este edifício em pleno jardim urbano, emitindo em FM, em 96.3, mas também em forma de pequena biblioteca sonora ao ar livre. "Resgatamos este espaço que estava sem utilização para fins culturais e decidimos após uma reflexão longa experimentar um modelo pluridisciplinar que apele à memória das pessoas", explica Nuno Faria, diretor artístico do Museu da Cidade.

E será através das três plataformas culturais da cidade que será ditada a ocupação futura da biblioteca do Marquês. O projeto inicia-se com uma ação do Museu da Cidade mas depois aquele pequeno espaço terá a residência das artes performativas do Teatro Municipal e mais tarde haverá interligação com o Cinema Batalha.

Para já recebe a Rádio Estação que transmite não apenas sons mas também música ligada à cidade. Entre as 17 e as 19 horas o destaque vai para as Confabulações, com curadoria de Marta Bernardes, responsável pelo projeto educativo do Museu da Cidade. "Trata-se da leitura de fábulas com som musical. Uma fábula para os filhos, outra para os pais. Em espelho", explica Nuno Faria. Textos que remetem o ouvinte para vários lugares, começando esta viagem com as fábulas do italiano Italo Calvino.

A Biblioteca Popular Pedro Ivo, designada informalmente Biblioteca do Marquês por se encontrar implantada no jardim daquela emblemática praça, abriu ao público em 7 de janeiro de 1948 tendo como missão permitir o acesso aos livros e à leitura das classes mais necessitadas. O edifício foi projetado e executado pelo arquiteto Bernardino Basto Fabião (1912-1998), ao serviço da Câmara Porto e esteve desde o seu início na dependência direta da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Em 1990-1991 foi adaptada para dar origem à Biblioteca Infantil que esteve em funcionamento, nesse mesmo local, até ao início de 2002.

O ponto de viragem acontece com as obras da estação de Metro do Marquês iniciaram-se em finais de 2001, tendo obrigado ao encerramento da biblioteca e à transferência do serviço através da realização de um protocolo com a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, para as instalações da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, o que se concretizou nos primeiros meses de 2002.

O pequeno edifício serviu temporariamente de cafetaria e acabou por, já este ano, ser reabilitado pela Domus Social a partir do projeto arquitetónico original.

Artes performativas

O Teatro Municipal do Porto ocupa a biblioteca de 17 de maio a 10 de julho com um trabalho de artistas no âmbito do projeto europeu Moving Borders.



Feira do Livro



De 16 de julho a 12 de setembro o Marquês recebe uma extensão da Feira do Livro com uma mostra da obra do autor que dá nome ao espaço: Pedro Ivo.

Espaço cinema

Já mais para o final do ano a parceria será com o Batalha Centro de Cinema e a proposta do departamento de Cinema e Imagem em Movimento consiste na apresentação de uma obra fílmica comissariada a um projeto cooperativo de cinema do Porto.

Biblioteca no futuro

A programação futura resultará da vontade da comunidade local que será chamada a participar e a apresentar ideias para a programação sazonal/anual da Biblioteca, tendo em conta o seu carácter multidisciplinar mas, mais uma vez, não perdendo de vista a ligação à história do espaço.