Biblioteca do Marquês vandalizada e com alarme sempre a tocar

Moradores e comerciantes da zona do Marquês de Pombal, no Porto, denunciaram a degradação da Biblioteca Popular Pedro Ivo, no interior do jardim. Queixam-se, ainda, do alarme do equipamento, que "não pára de tocar desde o início do ano". Uma equipa da empresa municipal Ágora foi ao local na manhã desta quarta-feira, para "averiguar o que será necessário reparar". Até porque atualmente está a decorrer um concurso público para dinamizar o espaço, ao qual foram apresentadas duas propostas.

"É noite e dia, e para dormir é um problema". O desabafo é da brasileira Marina Pane, 35 anos, que vive a 50 metros da biblioteca e tem ouvido o som constante do alarme de segurança. A moradora diz que já se queixou à Câmara, mas que nada foi feito.

Na manhã desta quarta-feira, uma equipa da Ágora, empresa municipal que está a gerir o equipamento, foi até ao local "para averiguar o que será necessário reparar". "Ainda assim o alarme continua ativo", acrescentou a Câmara, em resposta ao JN.