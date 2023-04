Biblioteca Errante: Porto lança nova rede de 15 núcleos na cidade

Mariana Soares/Agências Hoje às 16:51 Facebook

O projeto Biblioteca Errante vai durar dois anos e visa implementar uma rede de bibliotecas temáticas, em vários núcleos do Porto, enquanto a Biblioteca Municipal estiver em obras.

"Este é um projeto que nasce para a cidade", afirmou esta quinta-feira , durante a apresentação do projeto, o diretor do Museu e das Bibliotecas do Porto, Jorge Sobrado. A partir de agora e durante os próximos dois anos, a cidade passa a contar com a Biblioteca Errante, projeto que surge em resposta ao encerramento para obras de requalificação e expansão da Biblioteca Municipal do Porto e que consiste numa rede de bibliotecas.

Esta rede de bibliotecas "temáticas, permanentes ou móveis" pretende valorizar os espaços que integram o Museu do Porto, acrescentou Jorge Sobrado. "Esperamos ter 15 núcleos da Biblioteca Errante até ao final de 2023", diz o diretor, esclarecendo que a Biblioteca Almeida Garrett será o espaço "central" da rede.

O projeto passará por espaços como a Biblioteca Pedro Ivo - que deverá abrir ao público em meados de junho -, a Casa Marta Ortigão Sampaio, Museu Guerra Junqueiro, Museu do Vinho do Porto e o Reservatório.

"Convocaremos os nossos museus para pequenas bibliotecas temáticas", esclareceu Jorge Sobrado durante a sessão, onde foram também assinalados os 78 anos do Cineclube do Porto com a apresentação pública da Biblioteca de Cinema e a Biblioteca de Assuntos Portuenses, já a funcionar na Casa do Infante.

Projeto pode perdurar para lá de 2023

Também na apresentação, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, destacou que, mediante a adesão ao projeto, o mesmo poderá não terminar aquando da reabertura da Biblioteca Municipal do Porto.

"Podemos manter este projeto", referiu, notando que o encerramento da biblioteca é "um enorme desafio".

Em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação, Rui Moreira adiantou que a Direção-Geral Património Cultural (DGPC) "já deu parecer favorável" ao projeto do arquiteto Eduardo Souto Moura para a Biblioteca Municipal.

"Com os pareceres que temos estamos em condições de lançar concurso de especialidades", disse, admitindo ser "arriscado" dizer que a obra de requalificação arranca este ano "atendendo à contratação pública".

"Durante o próximo [ano] seguramente vamos arrancar com a obra", afirmou.

Questionado sobre os custos da obra, Rui Moreira admitiu "não querer antecipar" valores, mas assegurou que o valor vai subir de "certeza absoluta", face ao aumento dos custos da construção.

Obras na Biblioteca Municipal vão custar 17 milhões

A Biblioteca Municipal do Porto vai ser alvo de obras de requalificação e expansão, estando, neste momento, o acervo da biblioteca a ser deslocalizado para dois armazéns que a autarquia alugou na freguesia de Campanhã.

Estima-se que o processo de deslocalização dos bens se prolongue por cerca de nove meses.

O projeto de requalificação e ampliação da Biblioteca Pública Municipal do Porto, assinado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura e com um custo estimado de 17 milhões de euros, vai permitir triplicar a capacidade de depósito.

O avanço do projeto esteve condicionado cerca de nove meses, devido à decisão do Tribunal de Contas, que considerava existirem "direitos de autor" passados e defendia o lançamento de um concurso público, por oposição a um ajuste direto.

O projeto prevê a construção de "uma torre", que aproveitará o espaço em altura, uma ampliação para as traseiras do edifício principal, voltado para o Jardim de São Lázaro, e a demolição e construção de algum edificado que, no passado, foi acrescentado nas traseiras da biblioteca, explicou o arquiteto, em junho de 2021, na apresentação do projeto à vereação.