Biblioteca Popular Pedro Ivo procura artistas para dinamizar o espaço

João Nogueira Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Estão abertas as candidaturas para o concurso de conceção de dois projetos para dinamizar a Biblioteca Popular Pedro Ivo, na Praça do Marquês de Pombal, no Porto. Cada um dos projetos vencedores receberá um prémio de mil euros e será desenvolvido no espaço, com duração mínima de quatro meses e máxima de seis meses de ocupação, e tem de se enquadrar numa das áreas do concurso, entre elas a Tradição Oral e Contos, Artes visuais e curadoria, Teatro, Som, Literatura e Pensamento Crítico e Cruzamentos Disciplinares.

Das candidaturas, serão selecionados dois projetos no domínio da criação, programação e da mediação literária e artística. Os artistas, agentes e espaços culturais serão escolhidos com base na qualidade artística, originalidade e pertinência do projeto (com um peso de 60%) e na clareza da linguagem e discurso artístico (40%).

O concurso decorre até às 17 horas de 30 de dezembro e podem concorrer todas as entidades nacionais ou estrangeiras, singulares ou coletivas, com personalidade jurídica, sendo que não podem beneficiar de outro apoio financeiro do Município do Porto.

PUB

"Na sequência do concurso, o Município do Porto tem intenção de celebrar dois contratos de prestação de serviços, por ajuste direto, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, destinados a adquirir planos, projetos ou quaisquer criações conceptuais que consistam na concretização ou no desenvolvimento dos trabalhos de conceção classificado em primeiro lugar neste concurso, no valor de 19 mil euros", lê-se em comunicado disponível no site da Câmara do Porto.

O júri é composto pelo novo diretor do Museu da Cidade e das bibliotecas municipais, Jorge Sobrado, pelo poeta, dramaturgo e tradutor, Daniel Jonas, e pela professora auxiliar do Departamento de Estudos Anglo-Americanos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Marinela Freitas.

As peças do procedimento estão disponíveis para consulta ou importação gratuitas em www.acingov.pt, com a referência CC/1/2022/DMC. Os trabalhos de conceção e os documentos que os instruem devem ser apresentados, exclusivamente, através daquela plataforma eletrónica.