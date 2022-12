Bilhetes ocasionais do sistema Andante aumentam 1% a partir de 2023

JN/Agências Hoje às 18:47 Facebook

Os bilhetes ocasionais do tarifário intermodal Andante, da Área Metropolitana do Porto (AMP), vão sofrer um aumento médio de 1% a partir de janeiro, adiantaram esta quinta-feira os Transportes Intermodais do Porto (TIP).

Numa informação enviada à Lusa, o Agrupamento Complementar de Empresas TIP referiu que as assinaturas mensais Andante não terão qualquer aumento.

"Importa realçar que a utilização da 'App Anda' permite otimizar o tarifário e pagar no final do mês o valor mais económico pelas viagens realizadas, nomeadamente impedindo que o custo total das viagens ocasionais ultrapasse o valor de uma assinatura mensal", advertiu.

Quem é portador do título Z2 vê o preço do título ocasional passar de 1,25 para 1,30 euros, já o Andante 24 (título de viagem válido por 24 horas após a primeira validação) para duas zonas sobe de 4,20 para 4,70.

Quem utiliza o bilhete ocasional Z3 terá um aumento de 1,60 para 1,70 euros, enquanto no Andante 24 (para as mesmas zonas) o preço passa de 5,55 para 6,05.

Para a zona Z4, os utentes vão pagar mais 15 cêntimos por uma viagem, que passa de dois para 2,15 euros e para o Andante 24 mais 0,60 cêntimos, subindo de 6,95 para 7,55 euros.

O preço para o Z5 sobe de 2,40 para 2,44 euros e no Andante 24 o preço alterará de 8,35 para 9,05 euros.

Na Z6, os valores das viagens ocasionais aumentam de 2,85 para 3,00 e no Andante 24 de 9,75 para 10,75 euros.

No que diz respeito à Z7, os passageiros vão pagar 3,45 euros ao invés dos atuais 3,25, sendo que no Andante 24 o preço sobe de 11,15 para 12,25 euros.

As viagens Z8 sofrem um aumento de 3,65 para 3,85 euros, aumento esse que para o título do Andante 24 é de 12,55 para 13,75 euros.

Ao contrário dos atuais 4,05 euros, os utilizadores de títulos ocasionais Z9 passam a pagar 4,30 por viagem e os do Andante 24 15,25 euros, ao invés dos 13,90.

Na compra de 10 viagens iguais, o utilizador recebe uma grátis.

Em 29 de novembro, o presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, tinha referido à Lusa que os títulos ocasionais Andante seriam atualizados em janeiro.

Em causa está a Taxa de Atualização Tarifária (TAT) para 2023, que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) definiu ser de até 6,11% e "apenas se aplica a títulos e tarifas de transporte ocasionais", e não aos passes, que mantêm os preços, de acordo com o Orçamento do Estado para 2023.

À data, a forma como a TAT se repercutirá em cada título ocasional de zona Andante estava ainda por definir.