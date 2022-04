Bingo do Boavista tem nova concessionária e mantém trabalhadores

A Venistiplet - Gamming é a nova concessionária da sala de bingo do Boavista, no Porto. De acordo com um ofício enviado pela Secretaria de Estado do Turismo, os contratos de trabalho vão manter-se e os trabalhadores têm 15 dias para aceitar as propostas.

Com os salários em atraso, os 62 trabalhadores do bingo do Boavista - que continua encerrado, ao contrário das outras salas de jogo -, suspenderam os contratos de trabalho em março de 2021 e têm agora 15 dias para aceitarem a proposta da nova concessionária, a Venistiplet - Gamming.

Num ofício enviado a 7 de abril pela Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços em resposta ao Bloco de Esquerda, citado pela Lusa, a tutela afirma que foi identificada uma nova concessionária para a adjudicação da sala de bingo do Boavista.

A empresa "já celebrou o contrato de concessão, depois de prestada a respetiva caução" e vai assumir as obrigações respeitantes aos trabalhadores afetos à exploração daquela sala de jogo, "mantendo os seus contratos de trabalho e respetivas condições contratuais", acrescenta a Secretaria de Estado.

"O concessionário fica também obrigado a cumprir os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis e aquela integração não pode acarretar a perda de quaisquer direitos e regalias dos trabalhadores em causa", acrescenta a tutela.

O novo concessionário comunicará "oportunamente" aos trabalhadores a sua integração, sendo que estes dispõem de 15 dias para aceitarem a proposta.

Salas de jogo reabriram a 1 de maio de 2021

Em agosto de 2021, dezenas de trabalhadores do Bingo do Boavista concentraram-se à porta do Ministério do Trabalho, no Porto, a pedir a reabertura da sala de jogo, o pagamento de salários em atraso e acusando a Pefaco de ilegalidades.

O Bingo do Boavista tinha 62 trabalhadores em atividade antes de encerrar e "faturava mais de seis milhões de euros por ano", lia-se na moção, citada pela Lusa.

Devido à situação dos salários em atraso, os 62 trabalhadores do Bingo do Boavista suspenderam o contrato de trabalho em março desse ano, tendo ficado a receber um "valor miserável equivalente ao subsídio de desemprego", classificou Francisco Figueiredo, do Sindicato de Hotelaria do Norte.

As salas de jogo do bingo, bem como os casinos, reabriram em 01 de maio de 2021, no entanto, as salas do bingo concessionadas à Pefaco, como o caso do Bingo do Boavista e da Nazaré, não abriram e continuam todas encerradas.