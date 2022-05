BioBlitz regressa a Serralves com a tosquia de ovelhas

Visitar o bosque com muitas espécies de árvores, observar os anfíbios e répteis, aves, briófitas e líquenes, insetos e mamíferos. É o que propõe a oitava edição do BioBlitz que decorre este fim de semana em Serralves, no Porto. A grande novidade deste ano é a tosquia de ovelhas ao vivo.

O BioBlitz esteve suspenso apenas em 2020 mas no ano passado o programa destinado às escolas decorreu apenas no formato online. Este ano, milhares de alunos de todo o país tiveram a oportunidade de participar nas oficinas online mas também de participar nos workshops pedagógicos e científicos, nas saídas de campo, nas visitas temáticas.

"Temos uma parceria com a Lipor e os municípios seus associados cujos estudantes participam de forma ativa e, através de muitos outros convidados por Serralves", explicou ao JN Rui Costa, diretor dos projetos espaciais da fundação e responsável pelo "programa muito diverso" destinado a toda a família.

A Academia Ponto Verde, um projeto educativo da Sociedade Ponto Verde, é um dos espaços mais apreciados pelos mais novos já habituados à separação dos resíduos e à reciclagem. Há ainda espaço para a leitura encenada do Estranhões e Bizarrocos, de José Eduardo Agualusa, apresentada no Pátio do Ulmeiro, passeios pelo Treetop Walk (passadiço junto à copa das árvores) e visitar o mercado verde, onde se encontra fruta e legumes, ervas aromáticas, cogumelos frescos, queijo artesanal, granolas, biscoitos diversos, entre outros.

"A grande novidade será contudo a tosquia das ovelhas da quinta", diz Rui Costa. Durante a tarde deste sábado, realiza-se uma sessão e outra decorrerá amanhã de manhã, pelas 11 horas, nos estábulos da quinta. Cabe Martin O"Connel, um tosquiador profissional natural da Nova Zelândia, partilhará a sua técnica e experiência.