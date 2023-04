Bioblitz regressa a Serralves com programa gratuito durante uma semana

João Nogueira Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Serão mais de mil atividades durante uma semana e com entrada gratuita. O Bioblitz regressa a Serralves, no Porto, entre 8 e 14 de maio. O evento conta com a Lipor como principal mecenas.

Entre segunda e sexta-feira, 8 a 12 de maio, os espaços verdes do parque de Serralves vão dar lugar a mais de 1200 atividades, destinadas à comunidade escolar.

No fim de semana, 13 e 14 de maio, o evento amplia-se e também abre portas às famílias e público em geral.

PUB

Oficinas pedagógicas, saídas de campo, visitas, sessões de cinema e espetáculos estão entre as opções do programa do evento.

A iniciativa, que teve a primeira edição em 2014, procura promover a educação ambiental e as práticas sustentáveis, preservando a biodiversidade. Este ano, a 9ª edição coincide com a celebração do centenário do parque.

Para Mariana Roldão, coordenadora do Serviço Educativo do Ambiente da Fundação de Serralves, "o mais interessante destas atividades é o fator surpresa, uma vez que as pessoas chegam e não sabem o que vão encontrar".

A Lareira das Bétulas, também situada no parque, vai dar lugar ao Espaço Lipor, onde acontecerão oficinas sobre a promoção e manutenção da biodiversidade. Através da reutilização de materiais, os participantes serão desafiados a construir comedouros sustentáveis.

Mas o Bioblitz não se restringe apenas aos muros de Serralves. Em Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Valongo, municípios associados da Lipor, também vai ser possível encontrar pequenas atividades, entre jogos, formações ou oficinas.

Considerando que a Bioblitz "é uma iniciativa que ajuda a mudar o comportamento e que essa é a forma mais poderosa de travar os problemas ambientais", José Manuel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Lipor, sublinhou os riscos da perda da biodiversidade.

"A perda da biodiversidade é um risco económico e financeiro que temos de atentar. É importante o desenvolvimento de ações em prol do ambiente", disse.

As comunidades escolares com interesse em participar no evento, devem inscrever-se nas atividades através do site bioblitz.serralves.pt/inscricao/ .