Bispo do Porto cancela missa pelo Papa agendada para sexta-feira

JN/Agências Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O bispo do Porto cancelou a missa comemorativa dos sete anos da eleição do Papa Francisco, agendada para sexta-feira, devido à "gravidade da propagação do coronavírus".

"Para alertar a sociedade civil para a gravidade da propagação do coronavírus decidimos cancelar o Te Deum, previsto para amanhã, dia 13 de março, anualmente promovido pelo Cabido", escreveu D. Manuel Linda no Twitter, referindo que "cada um de nós não deixará de rezar individualmente pelas intenções do Papa". Horas antes, fonte do episcopado assumia que só cancelava a missa em caso de "intervenção do Estado".

Em Portugal, a DGS atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados. A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira. No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.