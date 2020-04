JN Hoje às 20:03 Facebook

Numa altura em que as celebrações da Páscoa foram canceladas, na sequência do surto de Covid-19, D. Manuel Linda vai dar um sinal de esperança aos fiéis, através da bênção pascal.

No próximo domingo, o Bispo do Porto e os bispos auxiliares vão sair da Igreja dos Grilos por volta das 11.50 horas, subir pelo Terreiro da Sé e, a meio da ponte Luiz I, dar a bênção pascal às cidades do Porto e de Gaia.

O gesto de esperança de D. Manuel Linda teve a anuência dos presidentes dos dois municípios.