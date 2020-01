Bispo do Porto entrega mais alta condecoração a dois professores

JN Hoje às 01:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bispo do Porto, D. Manuel Linda, realizou esta terça-feira à noite, no Paço Episcopal do Porto, a cerimónia de ano novo, onde foi entregue a mais alta condecoração que a Santa Sé atribui: Comendador da Ordem Equestre de São Gregório Magno.

A ordem foi atribuída pelo Papa, a pedido do bispo do Porto, aos professores Francisco Carvalho Guerra, ligado à criação da Universidade Católica do Porto, e Walter Osswald, por ter fundado o Instituto de Bioética.

Na declaração de ano novo, D. Manuel Linda lembrou que "o Paço episcopal do Porto sempre foi e continuará a ser a casa dos cristãos e das pessoas da cidade", sublinhando que 2020 é o ano em que se apela à sensibilidade.

"O ano novo lembra-nos ainda o Natal que nos remete para a ternura e que seja essa a tónica deste ano em que estamos a entrar", afirmou o pontifíce.