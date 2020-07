Bispo do Porto sem covid-19 mas em confinamento

JN Hoje às 20:12 Facebook

O Bispo do Porto D. Manuel Linda, vai cumprir um período de confinamento, estando suspensos todos os atos presenciais previstos na sua agenda.

A Diocese do Porto informa, em comunicado publicado no site oficial, que D. Manuel Linda esteve, há dias, "numa reunião pastoral na qual se encontrava uma pessoa que veio a testar positivo à Covid-19". O Bispo do Porto já realizou o teste de diagnóstico, cujo resultado, conhecido este sábado, deu negativo.

"Não obstante, por motivo profilático social, o senhor Bispo do Porto vai cumprir integralmente o período de confinamento, razão pela qual suspende todos os atos presenciais previstos na sua agenda", escreve a nota. "Incluem-se, obviamente, as Ordenações gerais, a realizar amanhã, dia 12, na Sé do Porto, nas quais se fará substituir pelo Reitor do Seminário, o senhor Bispo auxiliar D. Vitorino Soares."