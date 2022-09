Boavista quer de volta a centralidade perdida para a Baixa do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 09:44 Facebook

Longe dos anos dourados das décadas de 70, 80 e 90, zona acabou preterida pela renovada e turística área central da cidade. Investimentos como as novas linhas de metro, metrobus e El Corte Inglés darão novo ânimo a comerciantes.

Durante décadas, numa altura em que a Baixa estava envelhecida e degradada, a Boavista foi o centro do Porto. Ali tudo acontecia, a modernidade, o setor empresarial e cultural, a movida. Uma pujança que foi esmorecendo nos últimos anos, com a requalificação urbana e o turismo a puxar os holofotes para as zonas antigas da Ribeira, Sé, Aliados e Clérigos.

Os projetos agora anunciados de construção das linhas Rubi e Rosa, esta última já no terreno, o metrobus, a chegada de um armazém da cadeia espanhola El Corte Inglés fazem a Boavista sonhar em ser de novo central e rivalizar com a Baixa.