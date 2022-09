Bolhão à boleia do metro e do autocarro

A menos de 48 horas da abertura do renovado Mercado do Bolhão, a Câmara do Porto lançou esta terça-feira uma campanha de publicidade denominada "Coração de Bolhão".

Os frescos são os produtos eleitos "para dar cor e forma à mensagem" que já anda a circular nos veículos da Metro.

Da mesma forma, que há figurantes a distribuir peças de fruta fresca - compradas pela autarquia aos vendedores do Bolhão - nas principais estações de metro do centro da cidade, assim como no interior dos autocarros da STCP que têm percurso na Baixa.

Não vão faltar os tradicionais pregões e uma indumentária a rigor, revelando a nova farda de trabalho que os comerciantes vão passar a usar a partir desta quinta-feira.

Também no dia da abertura, quinta-feira, a fachada da estação da Trindade vai mostrar a imagem da campanha, convidando o público que ali passar a visitar o mercado.

Ao espaço reabilitado voltam 56 comerciantes às bancas, 26 inquilinos às lojas e três aos restaurantes, num total de 79 banca, 38 lojas exteriores e 10 restaurantes que assumem o compromisso de comprar os produtos nas bancas do mercado.

A reabilitação do Mercado do Bolhão custou 22,3 milhões de euros.