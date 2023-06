Bolhão convida a construir casas para a cascata

Quem passar pelo Bolhão na tarde desta sexta-feira encontra uma oportunidade única. O renovado mercado do coração do Porto está a preparar-se para a festa de S. João, convidando toda a gente a meter a mão na massa - no caso, no barro - e assim contribuir para a cascata que, em breve, estará em exposição no primeiro piso. Apanhados de surpresa, os turistas não se fizeram rogados.

Uma das filhas de Tabea Funke ia lavada em lágrimas quando chegou ao cimo das escadas. Coisa de crianças, o aborrecimento logo lhe passou ao perceber que havia ali coisas divertidas para fazer. Para miúdos e graúdos, já que o convite é dirigido a todas as idades. Tal como esta família alemã, muitas outras pessoas podem construir casas a partir do barro, numa iniciativa da Câmara em parceria com a Oficina Brâmica. Objetivo: deixar a sua marca na tradicional cascata sanjoanina que vai estar em exposição a partir do dia 20.

Dada a localização do mercado, a inspiração para a maioria destes artistas ocasionais está ali ao lado, na Rua de Alexandre Braga. Por isso vemos réplicas de prédios com os frisos e revestimento em azulejo e varandas em ferro. Mas a cascata terá muito mais do que isso. Maior a cada ano que passa, nela costumam figurar emblemáticos edifícios da cidade, como a Casa da Música ou a Torre dos Clérigos. Mas também coretos e fontanários, ovelhas, manjericos e, claro, o S. João.

Tabea Funke não terá oportunidade de ver a cascata, pois a estadia no Porto é curta. Na cidade pela segunda vez - a primeira foi há dez anos, em trabalho -, agora com o marido e as duas filhas, a socióloga de Estugarda apercebeu-se bem da "renovação da cidade" e, ao entrar no Bolhão, encontrou uma forma de se entreter com as filhas, moldando o barro.

Também apanhada de surpresa, Gülgün Alpan não quis despedir-se da cidade sem "deixar alguma coisa no Porto". Natural da Turquia mas a viver em Grenoble, França, a professora universitária ficou com pena por não poder participar na festa. "Estava a passar no mercado e vi o anúncio de um workshop de cerâmica. Uma jovem explicou-me o projeto e eu gostei". Foi quanto bastou para dar o seu contributo à construção comunitária que estará em exposição no mercado até 1 de julho.

Quem sabia da oficina e até chegou à hora de abertura foi Elsa Oliveira, natural do Porto e a viver em Valongo. "Gosto muito de trabalhos manuais. Não sabia que era para a cascata, mas, ao saber, tornou-se ainda mais interessante", contou ao JN esta gestora de projetos de formação. Das suas mãos saíram duas casas e uma igreja. "Se pudesse, ficava para a parte da tarde", disse ainda.

A Brâmica é parceira habitual da Autarquia na construção da cascata comunitária desde 2017. Para a edição deste ano, Teresa Branco, coordenadora destas oficinas, já passou nas escolas básicas da Torrinha e da Pasteleira, de onde saíram mais de duas centenas de casas em miniatura. Vão juntar-se às do Bolhão e ainda às que resultarem de mais duas sessões na Oficina Brâmica (Rua de Santo Isidro), marcadas para os dias 13 e 14. Quem passar no mercado até às 18 horas desta sexta-feira, pode participar sem inscrição, mas para os outros dois ateliers é necessário agendar, através do email termarbranco@gmail.com.

A cascata irá ocupar uma área de 8x2 metros e terá mais de 1500 casas e outras figuras. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Depois de modeladas a partir de uma base em grés previamente ocada, as peças serão pintadas com engobe (barro com 2% de vidrado e corante) e seguem para o forno, para uma monocozedura a 1020 graus.

"Aqui só damos a estrutura e cada um faz de acordo com a sua criatividade. Sabem que é para a cascata de S. João", conta Teresa Branco ao JN, acrescentando que a cascata vai tendo "pelo menos 200 figuras a mais, a cada ano". Quanto ao número de pessoas envolvidas, a estimativa deste ano é que rondem as 400. Estas oficinas são o espelho do trabalho desenvolvido na Brâmica: "Levar as pessoas comuns a ser participantes, a não serem só espectadores. Podem materializar a sua expressão artística".