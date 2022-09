Bolhão é "o maior investimento financiado pelo Norte 2020"

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, associou-se, esta quinta-feira, à inauguração do restaurado Mercado do Bolhão, no Porto. A operação foi financiada em "quase 15 milhões de euros de fundos europeus", geridos por aquela entidade regional.

Foi através das suas redes sociais, nomeadamente Twitter e Instagram, que António Cunha, presidente da CCDR-N, se associou à inauguração do Mercado do Bolhão, no Porto, que abriu esta quinta-feira às 8 horas.

"A reabertura hoje do renovado Mercado do Bolhão é um dia feliz para o Porto e para a região Norte", começa por escrever António Cunha, ilustrando a mensagem com uma fotografia da visita que fez esta manhã ao mercado. Descrevendo o Bolhão como "um dos grandes mercados históricos de Portugal e da Europa", o presidente da CCDR-N caracteriza o espaço como "uma casa da identidade tripeira e nortenha", bem como "um património urbano centenário marcante e com particularidades muito distintivas".

Por tudo isso, acrescenta, "não podia deixar de me associar a este acontecimento e de felicitar a Câmara do Porto e o seu presidente".

"A operação de reabilitação do Mercado do Bolhão constitui o maior investimento financiado pelo Norte 2020, com um apoio de quase 15 milhões de euros de fundos europeus geridos pela CCDR-NORTE", refere António Cunha, realçando que "a conclusão da obra, muito exigente, é também um tónico na execução dos fundos europeus na Região Norte, num contexto de crise económica, de instabilidade dos mercados, carência de materiais e inflação".