Bolhão já tem um restaurante a funcionar. Abram alas para o leitão

O primeiro dos 10 restaurantes do renovado Mercado do Bolhão, no Porto, abriu portas nesta quarta-feira. E o povo fez fila com saudades das sandes de leitão.

Ainda não era meio-dia quando Aurélio Magalhães, 77 anos, e a mulher, Norvinda, chegaram ao Mercado do Bolhão, no Porto. O casal rumou de propósito de Arouca para não falhar a oportunidade de voltar a provar a iguaria de O Nelson dos Leitões, o primeiro dos 10 restaurantes a abrir portas no renovado mercado. Segundo as previsões, segue-se, na próxima quarta-feira, o Culto ao Bacalhau. E depois abrirão os restantes espaços.

"Li no JN que o restaurante ia voltar a abrir e decidimos vir", contou Aurélio, visivelmente satisfeito com o repasto que começou "com uma sande e um copinho" e acabou com "uma travessa de leitão", devidamente acompanhada com batata frita e espumante. "Estava tudo ótimo!", confirmou Aurélio, fazendo inveja aos muitos clientes que esperavam por mesa.