Bolhão pronto no fim do ano com a cor original

Requalificação do mercado no Porto fica concluída no final do ano, mas comerciantes só voltam em janeiro. Pintura surpreende quem por ali passa.

São centenas os operários que trabalham na requalificação do Mercado do Bolhão, no Porto, empreitada que ficará concluída antes do Natal, embora os comerciantes instalados no mercado provisório só voltem para as bancas no início de 2022. A causar surpresa está, no entanto, a cor da fachada do edifício, já parcialmente livre de tapumes e andaimes, e que apresenta um tom de saibro granítico que era a original quando o Bolhão foi inaugurado, em 1914.

"Não há registos fotográficos a cores dessa altura nem nenhuma geração ainda viva viu o Bolhão desta cor. Mas não deixa de ser curioso e é algo que já aconteceu quando restauraram o Teatro Nacional S. João, que apareceu com outra cor, dita original, após as obras", explica o jornalista e historiador da cidade Germano Silva.