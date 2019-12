Bom Sucesso vai mudar de mãos e ter um Continente

Alfredo Teixeira Hoje às 09:03 Facebook

Mota-Engil deixará de gerir o mercado. Espaços que não são de restauração sem renovação de contrato.

O Mercado do Bom Sucesso, no Porto, vai voltar a sofrer alterações e a entrar em obras. O edifício manter-se-á na posse da Câmara, mas deixará de estar concessionado à Mota-Engil, passando para as mãos de uma parceria entre a Mercado Prime, estrutura empresarial pertencente ao Grupo Amorim, e a Sonae Sierra, que ali quer instalar um Continente Bom Dia. Já está em curso o recrutamento de funcionários.

As lojas de alimentação vão continuar a povoar o piso térreo, mas os lojistas de pronto a vestir e de outros produtos não alimentares não estão a ver os seus contratos renovados. Os comerciantes de frescos que passaram do antigo espaço para o novo já desapareceram do mercado e, no futuro, o Bom Sucesso será constituído por uma grande praça da alimentação, com supermercado e espaços âncora do grupo Sonae, mantendo-se o hotel e a Fundação António da Mota, que passará a pagar renda.

