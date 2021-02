Bombeiros apresentam queixa contra a direção ao DIAP

Marta Neves Hoje às 09:57 Facebook

Voluntários do Porto e sócios acusam presidente de tomada de posse ilegal e gestão danosa e pedem ajuda às autoridades. Associação alvo de inspeção em novembro.

Elementos dos Bombeiros Voluntários do Porto e sócios entregaram há dias no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (DIAP) "matéria potencialmente de foro criminal" contra a atual direção da instituição. Além do "despedimento ilícito de trabalhadores da associação", os queixosos denunciam que o presidente, Gustavo Pereira, "tomou de assalto a direção sem conhecimento de ninguém". A mesma denúncia foi enviada à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Com o despedimento de sete bombeiros contratados - incluindo José Carlos Coelho, que ocupa funções de comandante - e de dois centralistas, que atendem as chamadas, o socorro da população "está dependente da boa vontade dos voluntários", assume ao JN o comandante.