Bombeiros chamados para curto-circuito em casa devoluta na Sé

Alfredo Teixeira Hoje às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Sapadores do Porto foram chamados na manhã desta terça-feira para um curto-circuito num quadro elétrico de uma casa devoluta na Rua da Banharia, na zona da Sé.

Os vizinhos do número 140 foram alertados por pequenas explosões no interior do prédio e, de acordo com os bombeiros, o problema terá resultado da infiltração de humidade na instalação elétrica, vulgarmente designada por caixa de Coffret.

O alerta foi dado às 8.55 horas e no local estiveram os Sapadores e os Voluntário do Porto.