Bombeiros combateram incêndio em casa devoluta no Porto

A Rua das Fontainhas, no Porto, esteve cortada nesta manhã de terça-feira devido a um incêndio que deflagrou numa casa devoluta. O fogo já foi extinto e a circulação retomada.

O Batalhão de Sapadores Bombeiros e os Voluntários do Porto estiveram, nesta manhã de terça-feira, a combater um incêndio na Rua das Fontainhas, no Porto. As chamas deflagraram no último piso de uma casa devoluta junto à Santa Casa da Misericórdia do Porto e, de acordo com as corporações, não há feridos a registar.

Ao JN, a Câmara do Porto informou que o único dano registado foi no telhado do prédio, onde foi necessário "destelhar a cobertura" para facilitar o combate ao fogo​​​​​​. Estão ainda por apurar as causas do incêndio.

A artéria esteve cortada cerca de uma hora devido aos trabalhos dos bombeiros. Os condutores que entravam no Porto pela Ponte do Infante foram obrigados a desviar-se pela Rua de Alexandre Herculano. A Polícia Municipal esteve no local a orientar o trânsito e a sinalizar esse mesmo desvio.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi às 9.45 horas e mobilizou 24 homens e sete carros.

Pelas 11 horas, a situação já estava normalizada.