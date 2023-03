JN Hoje às 11:55 Facebook

Os Bombeiros Sapadores foram chamados para combater um incêndio num restaurante na Baixa do Porto, localizado no gaveto da Praça da Liberdade com a Rua de Sampaio Bruno.

O alerta para o incêndio no "Estambul Doner Kebap" foi dado pelas 10.20 horas. As chamas já foram dominadas, mas os operacionais mantêm-se no local.

O trânsito está cortado no sentido descendente da Praça da Liberdade e os peões estão impedidos de circular na Rua de Sampaio Bruno.

No local está também a PSP.