Telhado do edifício a arder na Baixa do Porto ruiu

Marta Neves Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, este domingo, na Baixa do Porto, destruindo o telhado de um edifício. Os Sapadores Bombeiros estão no local.

Ao que o JN apurou, as chamas tiveram origem numa lareira da cobertura, num edifício da rua General Silveira, junto à praça Coronel Pacheco, onde residia, atualmente, um grupo espanhol de estudantes Erasmus.

Os bombeiros estão a combater o fogo, mas não evitaram o colapso do telhado do edifício de três andares, que é habitado, que está todo tomado pelas chamas.

O trabalho dos sapadores está focado agora em impedir que as chamas alastrem às casas vizinhas.

De acordo com a estudante Alicia Yague, 22, que fazia o almoço no primeiro andar, viu "muito fumo na zona do terraço". Conta que foi espreitar e, depois, só teve tempo de fugir.

De acordo com os bombeiros, o edifício terá ficado sem condições de habitabilidade.

No local estão 13 bombeiros Sapadores dos Porto, a combater as chamas, e elementos da PSP. As chamas já foram controladas e os bombeiros conseguiram evitar que se alastrasse aos prédios vizinhos.