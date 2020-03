Extinto incêndio em apartamento na rua de Santa Catarina

Marisa Silva Hoje às 12:41, atualizado às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Sapadores do Porto deram como extinto um incêndio que deflagrou num prédio de habitação na rua de Santa Catarina, no Porto.

Ao que o JN conseguiu apurar junto dos bombeiros, o alerta para a ocorrência foi dado às 12.14 horas. Menos de uma hora depois, o incêndio estava dado como extinto.

O incêndio começou no exaustor da habitação de um homem, de 83 anos. O idoso foi assistido no local por inalação de fundos.

Outros moradores do edifício foram retirados do prédio por precaução e poderão voltar assim que as condições estiverem normalizadas.

A artéria esteve cortada entre a rua da Fontinha e a João Oliveira Ramos.