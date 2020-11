Bombeiros do Porto exigem melhores condições ao INEM

Adriana Castro Hoje às 19:08 Facebook

A Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto exige uma renegociação do protocolo com o INEM, afirmando que o acordo não é alterado há oito anos e ameaça estacionar as ambulâncias junto à Delegação Regional do INEM-Norte caso não lhes seja dada uma resposta em 72 horas.

O protesto dos bombeiros do Porto surge na sequência do aumento de serviços, por conta da pandemia de covid-19, bem como da subida dos custos extra das corporações no que toca à aquisição de equipamentos de proteção individual e desinfeção dos carros após os serviços e o tempo em que os mesmos ficam de "quarentena", o que também aumenta as despesas.

Ao JN, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, Luís Araújo, explicou que o INEM indica quais os equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas, viseiras, desinfetante, etc.) que devem ser utilizados, "mas não os distribui" em quantidade suficiente, ficando "muito aquém das necessidades". Num comunicado da Federação, o grupo acusa o INEM de "falta de lealdade institucional".

A par disso, "não tem havido um ajuste das condições dos bombeiros voluntários", pedindo-se a revisão imediata do protocolo com o instituto para "mitigar os elevados custos da prestação do serviço de emergência pré-hospitalar, nomeadamente através da revisão das tabelas de comparticipações trimestrais e prémios de saída".

"O cálculo médio mensal do custo extra [por conta da pandemia] suportado pelos Corpos de Bombeiros Voluntários de aproximadamente 45€/serviço, multiplicado pelo número médio de serviços mês, 12.000 ocorrências, perfaz mais de meio milhão de euros, valores estes onde as Associações se estão a substituir ao Estado e que as está a levar ao colapso financeiro", alerta a Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, pedindo uma resposta sobre estas exigências em 72 horas. Caso contrário, as ambulâncias das corporações vão ficar estacionadas junto à Delegação Regional do Norte do INEM em forma de protesto.