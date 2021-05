Joana M. Soares Hoje às 15:17 Facebook

O Batalhão dos Sapadores do Porto e o INEM estão, esta sexta-feira, a resgatar uma mulher que caiu dentro de um contentor do lixo, na Rua da Madeira, no Porto.

Segundo o JN conseguiu apurar, o contentor estaria sem tampa, porque estavam a proceder à sua limpeza, e a mulher, na casa dos 70 anos, não terá reparado, tendo caído lá dentro.