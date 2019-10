Brasileiros são tantos que já estão a mudar o Porto

Ana Sofia Rocha Hoje às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Maior comunidade estrangeira no distrito. Aumento do número de igrejas evangélicas é uma das alterações visíveis no Porto.

São já mais de 12 mil os brasileiros com estatuto legal de residente a viver no distrito e as razões que os trazem para o Porto são diversas. Se para uns o custo do nível de vida e a segurança são as principais razões, para outros a viagem é feita para conseguir um diploma académico numa das "melhores universidades da Europa". No relatório anual do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) os números indicam que de 2017 para 2018, o número de brasileiros no distrito aumentou 37,6%. E na cidade do Porto, onde vivem quase 4500 desses imigrantes, já se verificam alterações, com o surgimento de novas igrejas evangélicas e negócios com base em produtos brasileiros. O aumento da comunidade é transversal ao país, sendo também significativa em Lisboa (mais 25,6%) e Braga (mais 63,8%).