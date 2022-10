Cada ponte foi "um ataque de nervos" para o Porto e Gaia

Adriana Castro Hoje às 10:27 Facebook

Projetadas pelo menos 13 travessias sobre o Douro que nunca saíram do papel. Raras foram as que reuniram consenso.

Se dúvidas ainda houvesse quanto à necessidade de mais pontes entre o Porto e Gaia, Álvaro Domingues deita-as por terra. "Quanto mais permeável for uma rede, melhor", nota o geógrafo. Mas o debate não é de agora. Só neste século, já foram projetadas ou anunciadas pelo menos 13 travessias entre as duas cidades (12 pontes e um túnel) que, além de nunca terem saído do papel, raramente reuniram consenso. "Haverá sempre uma ponte que, para a população, vai onde não devia ir", observa Germano Silva, jornalista e historiador do Porto. Mas o engenheiro civil e especialista em transportes Álvaro Costa diz que todas são possíveis de construir. A sua concretização depende de "opções de cidade" e de desenvolvimento do território, sendo certo que a rede de transporte público só conseguirá alargar-se com novas travessias para o servir.

A verdade é que "cada ponte foi um ataque de nervos" para o Porto, observa Álvaro Domingues. Até a Ponte do Infante fez, a determinada altura, parte da controvérsia. "Criou perplexidade porque acaba nas Fontainhas. Como é a "Meca" do São João, houve preocupação e protestos. Dizia-se que o São João da Fontainhas ia acabar. Mas, afinal, ela construiu-se e não houve grande problema", acrescenta Germano Silva.