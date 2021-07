"Cada um por todos" é mote de vacinação aos jovens no Porto

Diana Teixeira Hoje às 19:31 Facebook

Federação Académica do Porto mobilizou turistas e portuenses em campanha de alerta à população.

Vários turistas e portuenses foram surpreendidos, esta quarta-feira, por uma centena de estudantes do Porto que, à porta da Estação de São Bento, apelaram à vacinação contra a covid-19. Aos que chegavam de viagem e aos que para lá se encaminhavam foram-lhes feitas algumas questões.

"Já foi vacinado?" foi a pergunta que mais se ouviu durante a iniciativa. Os jovens voluntários estiveram à porta da estação de comboios com o objetivo de informar as pessoas sobre a importância da vacinação, possíveis reações adversas e, também, ajudar os mais velhos a proceder ao autoagendamento.

A língua não foi um entrave. Em inglês e até espanhol, os estudantes não deixaram ninguém de fora. Mas houve também quem se envolvesse na campanha por iniciativa própria. Muitos curiosos, a quem os jovens não conseguiram chegar, aproximaram-se para tentar perceber o que ali se passava.

O grupo distinguia-se pelas t-shirts brancas com o título "Cada um por todos" estampado. Além das tentativas de abordagem, a equipa da Federação Académica do Porto (FAP) tentou atrair as pessoas com brindes, tais como máscaras, lápis e marcadores de livros.

Quem conhece a Estação de São Bento sabe que é uma das zonas da cidade do Porto mais movimentadas. Ana Gabriela Cabilhas, presidente da FAP, confessou a realização que o grupo sentiu ao perceber que poderia estar a fazer a diferença. "Estamos muito satisfeitos com o trabalho que estamos a desempenhar. A adesão foi tamanha e o feedback muito positivo", relatou.

Incentivar os jovens

A FAP, que no início deste ano já tinha organizado uma campanha de sensibilização acerca dos comportamentos de risco e da importância da testagem, decidiu que esta seria uma boa altura para incentivar "as camadas mais jovens que estarão agora a ser vacinadas", lembrou Ana Cabilhas.

Num momento em que a pandemia não dá tréguas e o ritmo de vacinação contra a covid-19 acelera em Portugal, os jovens da Academia do Porto quiseram impor-se face às questões da vacinação atual.