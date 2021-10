Cadáver encontrado no rio Douro, no Porto

JN Hoje às 17:56 Facebook

Esta quarta-feira, de manhã, a Polícia Marítima recolheu o cadáver de um homem das águas do rio Douro, junto ao Cais da Estiva, na Ribeira, no Porto.

"O alerta foi dado às sete horas da manhã. A Polícia Marítima recolheu o cadáver do rio. Após autorização, foi transportado pelos Bombeiros Voluntários Portuenses para o Instituto de Medicina Legal do Porto", referiu Santos Amaral, comandante da Capitania do Douro e Leixões.

Santos Amaral acrescentou que olhando ao estado do corpo, o cadáver "deve ter permanecido na água entre uma a duas semanas".